Фото: Национальная полиция Украины

Полиция устанавливает обстоятельства аварии, которая произошла на трассе вблизи села Благодатное в Золотоношском районе

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

На территории Золотоношского района Черкасской области правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Авария произошла 14 августа около 18:00 вблизи села Благодатное.

Оба пострадавших доставлены в больницу

Согласно предварительным данным полиции, 36-летний водитель автомобиля "Porsche Cayenne" выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с грузовиком марки "DAF". Удар был настолько сильным, что легковушка получила значительные повреждения.

В результате ДТП пострадали водитель "Porsche" и его 86-летняя пассажирка. Их госпитализировали в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь. Состояние потерпевших уточняется.

На месте работали полицейские

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время идет расследование, в рамках которого правоохранители устанавливают все детали и причины инцидента.

