11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 16:32

В Черкасской области легковое авто столкнулось с грузовиком: пострадали водитель и 86-летняя пассажирка

15 августа 2025, 16:32
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полиция устанавливает обстоятельства аварии, которая произошла на трассе вблизи села Благодатное в Золотоношском районе

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

На территории Золотоношского района Черкасской области правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Авария произошла 14 августа около 18:00 вблизи села Благодатное.

Оба пострадавших доставлены в больницу

Согласно предварительным данным полиции, 36-летний водитель автомобиля "Porsche Cayenne" выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с грузовиком марки "DAF". Удар был настолько сильным, что легковушка получила значительные повреждения.

В результате ДТП пострадали водитель "Porsche" и его 86-летняя пассажирка. Их госпитализировали в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь. Состояние потерпевших уточняется.

На месте работали полицейские

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время идет расследование, в рамках которого правоохранители устанавливают все детали и причины инцидента.

Ранее сообщалось, во Львовской области 17-летнего водителя Mercedes-Benz подозревают в ДТП, в результате которого погибли два человека и еще трое получили травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область ДТП авария полиция пострадавшие госпитализация больница Porsche грузовик
В Черкасской области разоблачили схему хищения государственного газа на 251 млн грн
15 августа 2025, 15:20
Во Львове студента будут судить за убийство пенсионерки: ему светит пожизненное заключение
15 августа 2025, 14:14
В Житомирской области во время конфликта получил тяжелые телесные повреждения 25-летний мужчина
15 августа 2025, 14:05
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Правительство готовит второй пакет поддержки Харьковщины и других прифронтовых регионов
15 августа 2025, 16:34
Днепр под атакой баллистики: в городе раздались взрывы
15 августа 2025, 16:30
Медучреждения Харьковщины в сельских и отдаленных общинах получат надбавку за оказание первичной помощи
15 августа 2025, 16:20
В Запорожье на маршруты вышли первые автобусы из Европы: журналистский тест-драйв
15 августа 2025, 16:15
Враг продвинулся на границе Днепропетровской области, - DeepState
15 августа 2025, 16:14
Стоимость строительства фортификаций в Запорожской области – одна из самых дешевых в Украине
15 августа 2025, 15:45
Российская агентура в ВСУ: СБУ обнаружила 52 предателей
15 августа 2025, 15:24
В Черкасской области разоблачили схему хищения государственного газа на 251 млн грн
15 августа 2025, 15:20
В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель
15 августа 2025, 15:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »