11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 12:07

На Прикарпатье серия аварий: пострадали мотоциклист и двое пешеходов

15 августа 2025, 12:07
Фото: полиция Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковской области 14 августа произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали мотоциклист и пешеходы

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Первое ДТП произошло вблизи Черниева. По данным следователей, 49-летний водитель Volkswagen Passat при повороте налево не уступил дорогу 31-летнему мотоциклисту на Honda, который двигался навстречу. В результате столкновения мотоциклист получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Оба водителя были трезвы, а транспортные средства полицейские изъяли для проведения экспертизы.

Мотоциклист пострадал в ДТП вблизи Чернигова

Еще одна авария произошла в Ивано-Франковске на улице Грушевского. 26-летняя водительница Skoda Fabia сбила 65-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении. Пострадавшая получила переломы и ссадины, медики госпитализировали ее в больницу. Водительница была трезвая на момент ДТП.

Полиция призывает быть внимательными на дорогах

Третье ДТП произошло в Снятине. 59-летний водитель Chevrolet Aveo не обратил внимания на пешеходный переход и совершил наезд на 73-летнего местного жителя. Пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован. По всем случаям возбуждены уголовные производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Ему уже объявили подозрение по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель людей.

