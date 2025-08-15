17:35  15 серпня
Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах
16:30  15 серпня
Дніпро під атакою балістики: в місті пролунали вибухи
15:19  15 серпня
У Слов'янську внаслідок російської атаки постраждав рятувальник
15 серпня 2025, 17:12

У Житомирському районі нетверезий водій спричинив ДТП: троє людей травмовані

15 серпня 2025, 17:12
Фото: поліція Житомирської області
Аварія сталася 14 серпня близько 21:15 поблизу селища Вакуленчука Чуднівської громади

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

За попередніми даними поліції, 49-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з пікапом Toyota Hilux.

На місці аварії працювали поліцейські

В результаті ДТП постраждали троє жителів Дніпропетровської області: 37-річний водій пікапу та двоє його пасажирів віком 40 та 54 роки. Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

Постраждалих доставили до лікарні

Поліцейські встановили, що водій легковика перебував у стані сп'яніння: аналіз показав 1,6 проміле алкоголю. Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Слідчі Чуднівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України та наразі з'ясовують усі обставини аварії.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині у Коростені вантажівка збила пішохода, який загинув на місці. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та особу загиблого.

