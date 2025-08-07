В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ

фото: СБУ

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних российских агентов, которые по заказу Кремля совершили теракт в Житомире

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Речь идет о подрыве самодельного взрывного устройства (СИН) в одном из микрорайонов областного центра. В результате происшествия погиб мужчина, еще один – госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подготовкой теракта занимались завербованные врагом 17-летняя студентка местного профлицея и его сверстников. Оба попали в поле зрения агрессора, когда через телеграмм-каналы искали легкий заработок.

За совершенное злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, вечером 5 августа, около 20:00, в Житомире произошел теракт. В результате взрыва погиб один человек, еще один получил ранения, его госпитализировали.