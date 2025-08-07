У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ

фото: СБУ

Правоохоронці затримали двох неповнолітніх російських агентів, які на замовлення Кремля вчинили теракт у Житомирі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Йдеться про підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному із мікрорайонів обласного центру. Внаслідок події загинув чоловік, ще один – госпіталізований у тяжкому стані.

Підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку.

За скоєне зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, увечері 5 серпня, близько 20:00, в Житомирі стався теракт. Внаслідок вибуху загинув один чоловік, ще один — отримав поранення, його госпіталізували.