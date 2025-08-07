19:09  07 серпня
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ
18:11  07 серпня
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
16:21  07 серпня
У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ

07 серпня 2025, 19:09
фото: СБУ
Правоохоронці затримали двох неповнолітніх російських агентів, які на замовлення Кремля вчинили теракт у Житомирі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Йдеться про підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному із мікрорайонів обласного центру. Внаслідок події загинув чоловік, ще один – госпіталізований у тяжкому стані.

Підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку.

За скоєне зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, увечері 5 серпня, близько 20:00, в Житомирі стався теракт. Внаслідок вибуху загинув один чоловік, ще один — отримав поранення, його госпіталізували.

СБУ теракт поліція Житомир Житомирська область
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
07 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
