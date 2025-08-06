В Житомире произошел взрыв: что известно
Вечером 5 августа около 20:00 вблизи улицы Сурина Гора в Житомире произошел взрыв. Есть погибший и раненый
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, еще один получил ранения, его госпитализировали.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о правовой квалификации происшествия.
Расследование продолжается.
Напомним, в Тернополе в квартире взорвалась граната. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили тела двух человек – мужчины и женщины. По информации правоохранителей, это сын, 1985 года рождения и мать, 1958 года.
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