В Житомире произошел взрыв: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

Вечером 5 августа около 20:00 вблизи улицы Сурина Гора в Житомире произошел взрыв. Есть погибший и раненый

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, еще один получил ранения, его госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о правовой квалификации происшествия.

Расследование продолжается.

Напомним, в Тернополе в квартире взорвалась граната. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили тела двух человек – мужчины и женщины. По информации правоохранителей, это сын, 1985 года рождения и мать, 1958 года.