Нырнул в ставок и не выплыл: на Житомирщине погиб 29-летний мужчина
С начала лета на водоемах области уже утонули 14 человек
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Последний трагический случай произошел 5 августа в селе Бережесть Коростенского района. 29-летний мужчина нырнул в ставок и не выплыл. Друзья пытались найти его самостоятельно, но безрезультатно.
Спасатели, прибывшие по вызову, обнаружили тело погибшего посредине ставка на глубине 2,5 м. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Напомним, из пруда на Кировоградщине достали тело 25-летнего парня. Происшествие случилось днем 5 августа в городе Помошная Новоукраинского района.
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