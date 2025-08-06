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06 августа 2025, 14:35

В Житомире осудили виновника смертельного ДТП, в котором погиб 16-летний парень

06 августа 2025, 14:35
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Фото: pixabay
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Богунский райсуд Житомира назначил 12 лет тюрьмы 30-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с гибелью несовершеннолетнего

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В апреле 2024 года водитель Mercedes, превысив безопасную скорость и не учитывая дорожные условия, столкнулся с грузовиком. От удара авто выбросило на встречную полосу, где она врезалась в мопед Suzuki.

В результате аварии погиб несовершеннолетний водитель мопеда, а его пассажирка получила травмы средней тяжести.

Суд также обязал осужденного выплатить 1,2 млн грн морального ущерба родителям погибшего и 250 тыс. грн – отцу пострадавшей девушки.

Приговор еще не вступил в силу – длится срок апелляционного обжалования.

Напомним, суд вынес приговор участникам ДТП на Хмельнитчине, в котором погиб 11-летний ребенок. Авария произошла в 2019 году и вызвала широкий резонанс не только в регионе, но и по всей Украине.

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