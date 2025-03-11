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11 марта 2025, 08:55

Перебрасывал наркотики через забор колонии: в Житомирской области задержали наркодилера

11 марта 2025, 08:55
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители задержали 38-летнего наркодилера, который перекидывал наркотики через забор колонии в Житомирской области

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Так, 5 марта недалеко от одного из исправительных учреждений правоохранители задержали подозрительного мужчину со свертками, вероятно заполненными наркотическими веществами. Мужчина пытался опрокинуть свертки через забор.

Следственно-оперативная группа Бердичевского райотдела полиции зафиксировала все факты. У 38-летнего жителя Бердичева изъяли два полиэтиленовых свертка, содержащих кристаллическое вещество и растительную массу.

По согласованию с Бердичевской окружной прокуратурой следователи объявили задержанному подозрение в соответствии с ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили преступную организацию "Белое братство" , которая занималась сбытом наркотиков с месячным оборотом в 12 млн гривен.

наркотики полиция Житомирская область тюрьма Бердичев наркобизнес
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