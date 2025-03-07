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07 марта 2025, 12:43

В Днепропетровской области ликвидировали наркобанду "Белое братство"

07 марта 2025, 12:43
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фото: Днепропетровская областная прокуратура
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На Днепропетровщине разоблачили преступную организацию "Белое братство", которая занималась сбытом наркотиков с месячным оборотом в 12 млн гривен

Об этом сообщила областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 50-летний уголовный авторитет организовал наркобизнес в Никополе и Покрове, привлекая к деятельности еще 15 человек.

Участники группировки закупали метамфетамин, каннабис и PVP, хранили их в специально обустроенных тайниках, а затем сбывали закладками или передавали непосредственно наличными.

Каждый месяц злоумышленники реализовывали около 35 тысяч доз наркотиков.

Во время почти 60 обысков правоохранители изъяли наркотики, оружие, наличные деньги и транспортные средства.

Задержаны 11 участников группировки, взятых под стражу.

В настоящее время продолжается установление всех лиц, причастных к преступной деятельности.

Напомним, в Житомирской области будут судить "смотрящего", работника колонии и других участников группы за организацию наркотрафика в Райковское исправительное учреждение. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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