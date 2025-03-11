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11 березня 2025, 08:55

Перекидав наркотики через паркан колонії: на Житомирщині затримали наркодилера

11 березня 2025, 08:55
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці затримали 38-річного наркодилера, який перекидав наркотики через паркан колонії у Житомирській області

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Так, 5 березня неподалік однієї з виправних установ правоохоронці затримали підозрілого чоловіка з пакунками, ймовірно заповненими наркотичними речовинами. Чоловік намагався перекинути згортки через паркан.

Слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції зафіксувала всі факти. У 38-річного жителя Бердичева вилучили два поліетиленові згортки, які містили кристалічну речовину та рослинну масу.

За погодженням із Бердичівською окружною прокуратурою, слідчі оголосили затриманому підозру відповідно до ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили злочинну організацію "Біле братство", яка займалася збутом наркотиків із місячним обігом у 12 млн гривень.

наркотики поліція Житомирська область в'язниця Бердичів наркобізнес
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