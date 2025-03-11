В Житомирской области трактор взорвался на взрывоопасном предмете: пострадал водитель
Инцидент произошел 10 марта в Коростенском районе. Тракториста госпитализировали в больницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области.
Оказалось, что работник лесного хозяйства создавал минерализованные полосы, чтобы предотвратить распространение пожара сухой травы. При выполнении работ трактор наехал на сдетонировавший взрывоопасный предмет.
"В результате взрыва водитель получил травмы и был госпитализирован. Трактор получил повреждения", — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, недавно в Херсонской области автомобиль скорой помощи подорвался на взрывчатке.
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