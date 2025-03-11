В Тернопольской области в поле нашли тело пропавшего 17-летнего парня
Подросток Павел Соколик вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся. Родные обратились за помощью в полицию
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранители вместе с сотрудниками ГСЧС 8 марта обнаружили тело пропавшего вблизи села Ивано-Пустое Чортковского района. На месте работали следователи. При осмотре следов насильственной смерти на теле юноши не обнаружили.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины с отметкой "без вести отсутствует".
По выводам экспертов, причиной смерти подростка стало переохлаждение.
Напомним, вечером 9 марта на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двоих парней поразило током на крыше грузового вагона. Оба мальчика погибли.
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