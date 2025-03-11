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Полицейские установили мужчину, который в Нововолынске приставал к несовершеннолетним

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В полицию 9 марта обратилась мать 14-летней девочки и сообщила, что вечером на одной из улиц города к ее ребенку и еще двум девочкам приставал неизвестный мужчина. В частности, пытался к ним прикоснуться и показывал непристойные жесты. Физический ущерб детям нанесен не был.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 46-летний местный житель, состоящий на учете в связи с психической болезнью. Его поместили в медучреждение для проведения лечения.

Продолжается проверка.

Напомним, на Закарпатье мужчина добивался до девочек 10 и 11 лет. Злоумышленника задержали, ему объявили подозрение.