В Чернобыле и Житомирской области продолжают бушевать пожары
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Отмечается, что в Чернобыльской зоне на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств происходит тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем.
Спасатели создали 297 км минерализованных защитных полос. К тушению очагов возгорания привлечено 716 человек и 166 единиц техники, на протяжении 17 апреля было осуществлено 134 сброса воды, а именно 268 тонн.
По информации председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко, в Житомирской области площадь лесных пожаров составила около 4 тысяч гектаров, уничтожено и повреждено 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.
Локализзируем пожары на севере Житомирской области: сегодня были уничтожены десятки человеческих домов и охвачено огнем около 4 тысяч гектаров леса, - сообщил он.
На территории 6 лесничеств Овручского района до сих пор продолжаются масштабные пожары, наибольший вред огонь принес жителям сел Нижняя Рудня, Острова, Магдин и Личманы.
Для усмирения огня используется авиация - 3 самолета АН-32П и специальная техника ВСУ - "БАТ-2".
По информации ГСЧС, в Житомирской области часть лесных пожаров удалось локализовать, однако сухая и ветреная погода затрудняет тушение.
ГСЧС призывает граждан не жечь сухостой и мусор.
Напомним, 17 апреля в Овручском районе Житомирской области в нескольких селах вспыхнули пожары после того, как местные крестьяне устроили уборку на кладбищах, в том числе сжигая мусор.
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