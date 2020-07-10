09:46  10 июля
В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек
08:44  10 июля
Население Крыма на 100% обеспечено водой - СНБО
08:19  10 июля
Сутки на Донбассе: боевики семь раз нарушили режим "тишины", потерь среди украинских военных нет
UA | RU
UA | RU
10 июля 2020, 09:29

Президент предложил создать в Украине программу по трансплантации органов

10 июля 2020, 09:29
Читайте також українською мовою
На это необходимо 3-4 миллиарда гривен
На это необходимо 3-4 миллиарда гривен
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время своего визита в Волынскую область президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса, на которой предложил создать в Украине программу по трансплантации органов за 2 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.ua.

"Эта программа, о трансплантации, я готов ... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства - 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине - давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем", - сказал президент.

По словам экс-заместителя главы Минздрава Михаила Загрийчука, Украине нужна система трансплантации органов, которая позволит делать трансплантации и не отправлять их за границу, на что сейчас тратится 1,2 млрд гривен, которых хватает на лечение 400 людей, при реальной необходимости в 10 тысяч.

Что такое система - это не точечные трансплантации, а существование всех видов по всей стране. И удовлетворения потребности. Мы не знаем, ориентировочно даже, сколько людей нуждаются", - добавил Загрийчук.

Как ранее сообщал RegioNews, в Украине планируют создать ведомство по вопросам трансплантации. Новый орган будет отвечать за вопросы трансплантации и лечения граждан Украины за рубежом.

заграница бюджет лечение медики Владимир Зеленский
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана
Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »