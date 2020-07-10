Президент предложил создать в Украине программу по трансплантации органов

На это необходимо 3-4 миллиарда гривен

На это необходимо 3-4 миллиарда гривен

Фото: из открытых источников

Во время своего визита в Волынскую область президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса, на которой предложил создать в Украине программу по трансплантации органов за 2 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.ua.

"Эта программа, о трансплантации, я готов ... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства - 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине - давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем", - сказал президент.

По словам экс-заместителя главы Минздрава Михаила Загрийчука, Украине нужна система трансплантации органов, которая позволит делать трансплантации и не отправлять их за границу, на что сейчас тратится 1,2 млрд гривен, которых хватает на лечение 400 людей, при реальной необходимости в 10 тысяч.

Что такое система - это не точечные трансплантации, а существование всех видов по всей стране. И удовлетворения потребности. Мы не знаем, ориентировочно даже, сколько людей нуждаются", - добавил Загрийчук.

Как ранее сообщал RegioNews, в Украине планируют создать ведомство по вопросам трансплантации. Новый орган будет отвечать за вопросы трансплантации и лечения граждан Украины за рубежом.