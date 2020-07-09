На трассе Одесса-Николаев загорелось два автомобиля, есть жертвы

Машины загорелись из-за столкновения

Машины загорелись из-за столкновения

Фото: новости N

Вечером в четверг, 9 июля, на автодороге М14 Одесса-Николаев при столкновении загорелись ЗАЗ 1103 «Славута» и Volkswagen.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Новости N.

Оба автомобиля двигались по автодороге Одесса-Николаев. Возле села Федоровка Березанского района "Фольксваген" ударил "Славуту". По предварительным данным, у ЗАЗ загорелась электропроводка и огонь перекинулся на "Фольксваген".

Как сообщили представители ГУ ГСЧС в Николаевской области, один из людей, который находился в "Славуте" успел выскочить из автомобиля, второй же сгорел заживо.

О водителе и пассажирах "Фольксвагена" пока ничего неизвестно.

Напомним, 4 июля в Запорожской области в ДТП травмировлись 4 детей.