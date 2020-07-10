Пожары в Луганской области удалось локализовать, открытого огня нет - ГСЧС

Продолжается подсчет убытков, вызванных огнем

Продолжается подсчет убытков, вызванных огнем

Фото: ГСЧС

В Луганской области продолжаются мероприятия по ликвидации лесного пожара, который возник 6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, пожар удалось локализовать, в целом площадь пройденной огнем территории составила около 5 тысяч гектаров.

Открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных очагов (23, 25, 115 кварталы Боровского и Ахтырского лесничеств)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что на месте происшествия продолжают работать 1169 спасателей и привлечены 228 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС", - добавили в ведомстве.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.