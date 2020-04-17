14:38  17 апреля
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
09:34  17 апреля
Коронавирус в Украине: 501 новый случай, общее число заболевших - 4662
12:14  17 апреля
Вспышка коронавируса в Почаевской лавре: настоятель игнорирует требования властей и врачей
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
17 апреля 2020, 14:38 69

В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище

Читайте також
українською мовою
17 апреля 2020, 14:38 69
Читайте також українською мовою
В Овручском районе Житомирской области в нескольких селах вспыхнули пожары после того, как местные крестьяне устроили уборку на кладбищах, в том числе сжигая мусор
Фото: Виталий Юшкевич
В Овручском районе Житомирской области в нескольких селах вспыхнули пожары после того, как местные крестьяне устроили уборку на кладбищах, в том числе сжигая мусор

Об этом сообщает ТСН.ua, передает RegioNews.

Отмечается, что уборку начал в селе Першотравневе глава села вместе с крестьянами. Они подожгли траву и мусор с могил, однако огонь начал быстро распространяться, и люди не смогли его потушить.

Впоследствии пожар перерос в верховой и приобрел угрожающие масштабы. Огонь распространился на соседние села Бережесть, Каменевку, Магдин и Личманы.

Больше всего пострадало село Магдин, оттуда женщин и детей эвакуировали в Гладковичи, где поселили в местном клубе, предоставили питания, вещи и медикаменты.

Местные жители рассказывают, что из-за сильного огня пожарные не могли добраться до горящих сел.

В селе Островы Овручского района пожары возникли в четверг из-за поджогов травы крестьянами, по состоянию на сегодня в селе сгорели десятки домов, от которых не осталось практически ничего.

Фотографии и видеозаписи масштабных пожаров публикует у себя в Facebook местный житель Виталий Юшкевич.

По данным ГСЧС, в Житомирской области зарегистрированы десятки пожаров, в частности, масштабно горят леса вокруг Овруча, а также торфяные месторождения.

Спасатели жалуются на сильные порывы ветра, которые помогают распространяться огню. В области к тушению пожаров планируется привлечь авиацию ГСЧС.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля Киев остается среди лидеров в мире по уровню загрязнения воздуха.

В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств.


Украина пожар ГСЧС Житомирская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Чернобыльской зоне пожарные продолжают бороться с огнем
17 апреля 2020, 10:18
Коронавирус в Украине: 501 новый случай, общее число заболевших - 4662
17 апреля 2020, 09:34
В Чернобыльской зоне из-за ветра снова начался пожар
16 апреля 2020, 18:14
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 08:09
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57
Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
ГБР отказало журналистам в доступе к информации о допросе Ермака
15 апреля 2020, 13:38
Последние Популярные
Валерия Ясницкая
Мария Бурмака
Геннадий Москаль
Все блоги »
Рынок труда в Украине: почему после окончания карантина трудовая миграция удвоится
17 апреля 2020, 12:00
Одесская область: кто контролирует автостанции региона
16 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »