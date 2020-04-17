В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище

В Овручском районе Житомирской области в нескольких селах вспыхнули пожары после того, как местные крестьяне устроили уборку на кладбищах, в том числе сжигая мусор

Фото: Виталий Юшкевич

В Овручском районе Житомирской области в нескольких селах вспыхнули пожары после того, как местные крестьяне устроили уборку на кладбищах, в том числе сжигая мусор

Об этом сообщает ТСН.ua, передает RegioNews.

Отмечается, что уборку начал в селе Першотравневе глава села вместе с крестьянами. Они подожгли траву и мусор с могил, однако огонь начал быстро распространяться, и люди не смогли его потушить.

Впоследствии пожар перерос в верховой и приобрел угрожающие масштабы. Огонь распространился на соседние села Бережесть, Каменевку, Магдин и Личманы.

Больше всего пострадало село Магдин, оттуда женщин и детей эвакуировали в Гладковичи, где поселили в местном клубе, предоставили питания, вещи и медикаменты.

Местные жители рассказывают, что из-за сильного огня пожарные не могли добраться до горящих сел.

В селе Островы Овручского района пожары возникли в четверг из-за поджогов травы крестьянами, по состоянию на сегодня в селе сгорели десятки домов, от которых не осталось практически ничего.

Фотографии и видеозаписи масштабных пожаров публикует у себя в Facebook местный житель Виталий Юшкевич.

По данным ГСЧС, в Житомирской области зарегистрированы десятки пожаров, в частности, масштабно горят леса вокруг Овруча, а также торфяные месторождения.

Спасатели жалуются на сильные порывы ветра, которые помогают распространяться огню. В области к тушению пожаров планируется привлечь авиацию ГСЧС.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля Киев остается среди лидеров в мире по уровню загрязнения воздуха.

В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств.