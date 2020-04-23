В Житомирской области зафиксировали седьмую смерть от COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает RegioNews.
За сутки выявлено 17 новых случаев инфицирования, в частности заразились 9 врачей из Бердичева.
Сегодня туда поехала комиссия управления здравоохранения облгосадминистрации. Они будут разбираться, почему медицинские работники стали очагом распространения коронавируса, - сказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
Всего в области коронавирусом заболели 55 медицинских работников, все они контактировали с больными.
По словам Бунечко, в области зафиксирован еще один летальный случай, умер житель Малина 1964 года.
Таким образом, общее количество умерших возросло до семи. Он также добавил, что полностью выздоровела женщина с Коростеня.
По данным Областного лабораторного центра, среди больных больше всего людей в возрасте от 30 до 49 лет, а именно 117 человек.
65 больных в возрасте от 50 до 59 лет, 61 случай заболевания среди людей старше 60 лет. Коронавирусом заболели 40 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, и 21 ребенок в возрасте до 17 лет.
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Напомним, 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели.
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