В Житомирской области зафиксировали седьмую смерть от COVID-19

В Житомирской области по состоянию на 23 апреля зафиксировано 304 подтвержденных случая заболевания коронавирусом

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В Житомирской области по состоянию на 23 апреля зафиксировано 304 подтвержденных случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает RegioNews.

За сутки выявлено 17 новых случаев инфицирования, в частности заразились 9 врачей из Бердичева.

Сегодня туда поехала комиссия управления здравоохранения облгосадминистрации. Они будут разбираться, почему медицинские работники стали очагом распространения коронавируса, - сказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Всего в области коронавирусом заболели 55 медицинских работников, все они контактировали с больными.

По словам Бунечко, в области зафиксирован еще один летальный случай, умер житель Малина 1964 года.

Таким образом, общее количество умерших возросло до семи. Он также добавил, что полностью выздоровела женщина с Коростеня.

По данным Областного лабораторного центра, среди больных больше всего людей в возрасте от 30 до 49 лет, а именно 117 человек.

65 больных в возрасте от 50 до 59 лет, 61 случай заболевания среди людей старше 60 лет. Коронавирусом заболели 40 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, и 21 ребенок в возрасте до 17 лет.

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Напомним, 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели.