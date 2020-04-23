Мэр и глава ОГА обнародуют разное количество больных COVID-19 в Ровно

По сообщению Круглосуточного штаба по противодействию коронавирусу при Ровенской ОГА, по состоянию на утро 23 апреля в Ровно зафиксировано 196 случаев COVID-19. По данным Ровенского горсовета, количество больных на коронавирус в областном центре - 166 человек

Фото: Ровно медиа

По сообщению Круглосуточного штаба по противодействию коронавирусу при Ровенской ОГА, по состоянию на утро 23 апреля в Ровно зафиксировано 196 случаев COVID-19. По данным Ровенского горсовета, количество больных на коронавирус в областном центре - 166 человек

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