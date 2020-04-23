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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
23 апреля 2020, 15:50 5

Мэр и глава ОГА обнародуют разное количество больных COVID-19 в Ровно

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23 апреля 2020, 15:50 5
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По сообщению Круглосуточного штаба по противодействию коронавирусу при Ровенской ОГА, по состоянию на утро 23 апреля в Ровно зафиксировано 196 случаев COVID-19. По данным Ровенского горсовета, количество больных на коронавирус в областном центре - 166 человек
Фото: Ровно медиа
По сообщению Круглосуточного штаба по противодействию коронавирусу при Ровенской ОГА, по состоянию на утро 23 апреля в Ровно зафиксировано 196 случаев COVID-19. По данным Ровенского горсовета, количество больных на коронавирус в областном центре - 166 человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Ровно Медиа.

Мэр Ровно Владимир Хомко рассказал, где делись еще 30 больных, указанных в статистике председателя ОГА:

– Председателю ОГА информацию подают немного позже. Я собираю информацию на утро – примерно на 7 часов. И я собираю только то, что задокументировано на бумаге. Губернатору передают позже и говорят по телефону. То, что задокументировано за сегодняшние сутки – завтра попадет в мою статистику. Просто у нас разное время подачи информации. Сегодня такая цифра, которая вчера была в администрации, – пояснил Владимир Хомко.

Вчера о подобном конфликте заявил также и мэр Черновиц. Председатель Черновицкой ОГА Осачук заблокировал доступ к данным о COVID-19, из-за чего мэр Алексей Каспрук не имеет доступа к свежим данным о больных коронавирусом.

В Украине на утро 23 апреля зарегистрировано 578 новых случаев COVID-19, всего больных - 7170.

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