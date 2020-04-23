У Житомирській області зафіксовано сьому смерть від COVID-19

У Житомирській області станом на 23 квітня зафіксовано 304 підтверджених випадки захворювання коронавірусом

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У Житомирській області станом на 23 квітня зафіксовано 304 підтверджених випадки захворювання коронавірусом

Про це повідомляє пресслужба Житомирської ОДА, передає RegioNews.

Упродовж доби виявлено 17 нових випадків інфікування, зокрема заразилися 9 лікарів із Бердичева.

Сьогодні туди поїхала комісія управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Вони будуть розбиратися, чому саме медичні працівники стали вогнищем поширення коронавірусу, - сказав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Загалом в області коронавірусом захворіли 55 медичних працівників, усі вони контактували з хворими.

За словами Бунечка, в області зафіксовано ще один летальний випадок, помер мешканець Малина 1964 року народження.

Таким чином, загальна кількість померлих осіб зросла до семи. Він також додав, що в повністю одужала жінка із Коростеня.

За даними Обласного лабораторного центру, серед хворих найбільше людей віком від 30 до 49 років, а саме 117 осіб.

65 хворих віком від 50 до 59 років, 61 випадок захворювання серед людей старших 60 років. Коронавірусом захворіли 40 молодих людей віком від 18 до 29 років, і 21 дитина віком до 17 років.

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Нагадаємо, 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.