Полиция рассказала, где в Житомирской области больше всего нарушают карантин

Правила режима карантина больше всего нарушают в городе Житомир, а также в Житомирском и Новоград-Волынском районах области

Фото: zhytomyr.police

Правила режима карантина больше всего нарушают в городе Житомир, а также в Житомирском и Новоград-Волынском районах области

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