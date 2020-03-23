Полиция рассказала, где в Житомирской области больше всего нарушают карантин
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает RegioNews.
Отмечается, что по состоянию на 9:00 23 марта Нацполиция области документально зафиксировала 20 нарушений правил карантина.
"Полицейские Житомирщины оформили 20 протоколов. Больше всего нарушений зафиксировано в Житомире (9), Житомирском и Новоград-Волынском районах - по 4", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что полиция расследует обстоятельства поездки за границу житомирянина, у которого подтвердили заболевание COVID-19.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.
19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
- 16:05 23 марта Румыния закрыла границы для иностранцев
- 16:01 23 марта В Запорожской области разоблачили наркоторговцев
- 15:57 23 марта Коронавирус: за границей лечатся 18 украинцев, 155 - на карантине - МИД
- 15:50 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:18 23 марта Служители кафедрального собора в Черновцах игнорируют соблюдение карантина
- 15:05 23 марта В Киевской области подтвердили коронавирус у пяти человек - ОГА
- 15:50 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ