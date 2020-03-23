Карантин: в Николаеве перенесли сроки приема документов в первые классы

В Николаеве перенесено начало приема документов в первые классы

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В Николаеве перенесено начало приема документов в первые классы

Об этом сообщается на официальном сайте горсовета, передает RegioNews.

"В связи с карантином перенесли начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу", - отметили в управлении образования Николаевского городского совета.

Напомним, что 11 марта в Украине ввели карантин во всех учебных заведениях, ученикам и студентам запретили посещать занятия.

Также напомним, что в Николаеве ограничат проезд в транспорте для льготников.

Сообщалось, что Николаеву удалось приобрести два аппарата ИВЛ.