Карантин: в Николаеве перенесли сроки приема документов в первые классы
В Николаеве перенесено начало приема документов в первые классы
В Николаеве перенесено начало приема документов в первые классы
Об этом сообщается на официальном сайте горсовета, передает RegioNews.
"В связи с карантином перенесли начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу", - отметили в управлении образования Николаевского городского совета.
Напомним, что 11 марта в Украине ввели карантин во всех учебных заведениях, ученикам и студентам запретили посещать занятия.
Также напомним, что в Николаеве ограничат проезд в транспорте для льготников.
Сообщалось, что Николаеву удалось приобрести два аппарата ИВЛ.
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