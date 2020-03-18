Коронавирус на Полтавщине: глава ОГА сделал официальное заявление

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов 18 марта заявил о том, что случаев инфицирования коронавирусом в регионе не выявлено

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Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов 18 марта заявил о том, что случаев инфицирования коронавирусом в регионе не выявлено

Об этом глава области сказал во время брифинга, сообщают RegioNews.

Синегубов сообщил, что сейчас на самоизоляции находится 30 жителей Полтавщины, которые ранее вернулись из заграничных поездок.

Также глава области опроверг фейк о 40 больных коронавирусом, которых привезли и разместили в Полтавской области.

"Хочу сразу опровергнуть те слухи, что якобы в Полтавскую область или в саму Полтаву привезли 40 инфицированных людей, которые находятся на лечении, уже есть летальные случаи", - заметил Синєгубов.

Как информировали RegioNews ранее, 14 человек в Полтаве и еще в 15 районах Полтавской области находятся в самоизоляции после приезда из-за границы.