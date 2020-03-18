Коронавирус на Полтавщине: глава ОГА сделал официальное заявление
Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов 18 марта заявил о том, что случаев инфицирования коронавирусом в регионе не выявлено
Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов 18 марта заявил о том, что случаев инфицирования коронавирусом в регионе не выявлено
Об этом глава области сказал во время брифинга, сообщают RegioNews.
Синегубов сообщил, что сейчас на самоизоляции находится 30 жителей Полтавщины, которые ранее вернулись из заграничных поездок.
Также глава области опроверг фейк о 40 больных коронавирусом, которых привезли и разместили в Полтавской области.
"Хочу сразу опровергнуть те слухи, что якобы в Полтавскую область или в саму Полтаву привезли 40 инфицированных людей, которые находятся на лечении, уже есть летальные случаи", - заметил Синєгубов.
Как информировали RegioNews ранее, 14 человек в Полтаве и еще в 15 районах Полтавской области находятся в самоизоляции после приезда из-за границы.
У депутата Верховной рады обнаружили коронавирус
18 марта 2020, 13:43Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 15:45
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 15:45Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
- 16:17 18 марта Одесский сепаратист-провокатор распространял фейки о коронавирусе
- 16:12 18 марта Первым заместителем Министра здравоохранения Украины стала врач из Львова
- 16:07 18 марта Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса
- 15:57 18 марта В столице закрыли железнодорожный вокзал
- 15:52 18 марта Правительство рассматривает возможность компенсации части коммунальных платежей украинцам на время карантина
- 15:45 18 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:45 18 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
Все блоги »
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации