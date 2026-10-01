Apple, DJI, JBL и POCO: во Львовской области таможенники обнаружили партию техники на 1,2 млн гривен
В пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" таможенники обнаружили незадекларированную технику
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.
На въезд в Украину прибыл микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 20-летнего Волыни. Для прохождения таможенного контроля он выбрал "зеленый коридор", хотя вез незадекларированные товары.
Во время осмотра таможенники совместно с пограничниками обнаружили в багажнике 65 единиц незадекларированной электроники и комплектующих Apple, DJI, JBL и POCO. В частности, обнаружены планшеты, мобильные телефоны, наушники, смарт-часы, экшн-камеры, портативная акустика, SSD-накопители и оперативная память.
Ориентировочная стоимость обнаруженной техники составляет 1,2 млн. гривен. На водителя составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, 24 сентября во Львовской области таможенники обнаружили в рейсовом автобусе партию техники Apple. Ориентировочная стоимость обнаруженных товаров составляет 2,4 млн. гривен.