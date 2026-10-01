В Раде предлагают повысить минимальную зарплату до 12 тысяч гривен: что еще изменится

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Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует установить с 1 января 2027 года минимальную заработную плату на уровне 12 тысяч гривен

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Также комитет предлагает существенно увеличить прожиточный минимум. Для одного человека его рекомендуют установить на уровне 8 781 гривны в месяц, тогда как в проекте госбюджета заложено 3 559 гривен.

Для отдельных категорий населения комитет предлагает следующие размеры прожиточного минимума:

для детей до 6 лет – 7735 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 9874 грн;

для трудоспособных лиц – 9241 грн;

для людей, потерявших трудоспособность – 7 344 грн.

В комитете отметили, что законодательно установленный прожиточный минимум сейчас в 2,7-3,6 раза ниже фактического. По мнению членов комитета, это не позволяет обеспечить должный уровень жизни граждан.

В то же время, комитет предлагает в 2027 году не увеличивать зарплаты и денежное обеспечение для всех категорий работников бюджетной сферы и государственных органов.

Рекомендации комитета касаются проекта госбюджета на 2027 год, который еще предстоит пройти дальнейшее рассмотрение в Верховной Раде.

Как известно, 15 сентября правительство одобрило проект закона "О государственном бюджете Украины на 2027 год". Он предусматривает доходы в объеме 5,65 трлн грн, что на 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями. На сектор безопасности и обороны предложено направить около 4,89 трлн грн.

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