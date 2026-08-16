На Днепропетровщине оккупанты 5 раз атаковали пожарную часть

Фото: ГСЧС

Российские войска 16 августа пять раз атаковали пожарно-спасательное подразделение в Марганце Днепропетровской области

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Под ударом оказались пожарное депо и техника.

В результате атак повреждено здание подразделения и три пожарных автомобиля.

Спасатели во время обстрелов не пострадали.

Напомним, что количество пострадавших в результате российской атаки на юге Одесской области возросло до двух человек.