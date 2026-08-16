В пригороде Одессы вражеский дрон атаковал почтовое отделение в ТЦ

Фото иллюстративное

Российские войска 16 августа атаковали реактивным беспилотником почтовое отделение, расположенное в торговом центре в пригороде Одессы

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .

В результате российской атаки пострадали два человека. Один из них госпитализирован.

Пока информация о последствиях удара уточняются.

Тем временем в соцсетях появилось видео удара по почтовому отделению.

Напомним, что количество пострадавших в результате российской атаки на юге Одесской области возросло до двух человек.