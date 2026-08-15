14:56  15 августа
В Ровенской области пьяный 16-летний водитель насмерть сбил беременную женщину
09:22  15 августа
Во Львове взорвался аккумулятор в квартире: чрезвычайники спасли шесть человек
01:35  15 августа
Певица Мишель Андраде объяснила, почему не подпускает к себе мужчин
UA | RU
UA | RU
15 августа 2026, 15:17

Удар по комбайну во время жатвы на Запорожье: ГСЧС сообщила о погибшем

15 августа 2026, 15:17
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Запорожье
Читайте також
українською мовою

В Запорожском районе российские войска атаковали дроном сельскохозяйственную технику, работавшую в поле во время жатвы. Сначала сообщалось о двух травмированных, однако впоследствии спасатели уточнили: один из мужчин погиб

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что днем 15 августа российские войска атаковали дроном сельхозтехнику, работавшую в поле во время сбора урожая.

По предварительным данным, в результате удара погиб 32-летний мужчина. Еще один человек травмирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Из-за атаки в поле загорелись комбайн, легковой автомобиль и пшеница. Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские войска атаковали FPV-дроном комбайн, работавший в поле во время сбора урожая в Запорожском районе. Было известно о двух травмированных.

Читайте также: Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область поле война комбайн погибший
РФ трижды атаковала Краматорск: горели дом и автомобили
15 августа 2026, 13:14
РФ атаковала Украину 152 ударными БпЛА: есть попадания на 16 локациях
15 августа 2026, 11:28
Россияне 55 раз обстреляли Сумщину: погибли 9-летний мальчик и женщина
15 августа 2026, 10:34
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Зеленский не может найти нового посла Украины в США – Politico
15 августа 2026, 15:47
В Ровенской области пьяный 16-летний водитель насмерть сбил беременную женщину
15 августа 2026, 14:56
Не проходят платежи: у "ПриватБанка" возникли проблемы с сервисами
15 августа 2026, 14:07
Украина ударила по "Прогрессу" и "Саваслейке": на объектах РФ вспыхнули пожары
15 августа 2026, 13:48
РФ трижды атаковала Краматорск: горели дом и автомобили
15 августа 2026, 13:14
На Львовщине "Жигули" сбили велосипедиста: мужчина погиб на месте
15 августа 2026, 12:52
Обещала найти пропавших без вести живыми: в Черновцах псевдоволонтер обманула 5 семей
15 августа 2026, 12:24
Россияне атаковали комбайн в поле на Запорожье: два человека ранены
15 августа 2026, 11:36
РФ атаковала Украину 152 ударными БпЛА: есть попадания на 16 локациях
15 августа 2026, 11:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виталий Портников
Геннадий Друзенко
Все блоги »