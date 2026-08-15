Удар по комбайну во время жатвы на Запорожье: ГСЧС сообщила о погибшем

Фото: ГСЧС Запорожье

В Запорожском районе российские войска атаковали дроном сельскохозяйственную технику, работавшую в поле во время жатвы. Сначала сообщалось о двух травмированных, однако впоследствии спасатели уточнили: один из мужчин погиб

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что днем 15 августа российские войска атаковали дроном сельхозтехнику, работавшую в поле во время сбора урожая.

По предварительным данным, в результате удара погиб 32-летний мужчина. Еще один человек травмирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Из-за атаки в поле загорелись комбайн, легковой автомобиль и пшеница. Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские войска атаковали FPV-дроном комбайн, работавший в поле во время сбора урожая в Запорожском районе. Было известно о двух травмированных.

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