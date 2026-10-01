Впервые на Николаевщине: пациентка получила препарат на основе медицинского каннабиса

Фото: Николаевский областной совет

В Николаевской области онкопациентка впервые получила электронный рецепт на лекарственное средство на основе медицинского каннабиса

Об этом сообщили в Николаевском областном совете, передает RegioNews.

Препараты на основе медицинского каннабиса являются лекарственными средствами с четко определенным составом и дозировкой. Их отпускают исключительно по электронному рецепту врача, а обращение контролируется государством через электронную систему здравоохранения и систему отслеживания.

По словам директора областного центра онкологии Максима Безносенко, для онкопациентов такие препараты могут использоваться как часть поддерживающей терапии. В частности, они помогают уменьшать тошноту и рвоту во время химиотерапии или лучевой терапии, стимулировать аппетит и снижать уровень тревожности.

Также, по его словам, применение таких препаратов может уменьшить потребность в опиоидных обезболивающих и связанных с ними побочных эффектах.

Председатель Николаевского областного совета Антон Табунщик отметил, что внедрение таких препаратов потребует просветительской работы и преодоления стереотипов по медицинскому каннабису.

Напомним, Министерство здравоохранения расширило перечень дозировок лекарственных средств на основе каннабиса, которые могут производиться в условиях аптеки. В новом перечне 14 форм лекарственных средств на основе тетрагидроканнабинола и 2 комбинированные формы на основе ТГК и каннабидиола.

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