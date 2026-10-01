Смертельное ДТП в Николаевской области: кроссовер вылетел в кювет и перевернулся
ДТП произошло 1 октября около 02:30 на трассе Т-1502 "Веселиново-Ковалевка" возле села Ольшанское Николаевского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Недалеко от железнодорожного переезда 36-летний водитель BMW X5 выехал за пределы дороги, после чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель кроссовера погиб на месте, а 36-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия, открыто производство.
Напомним, днем 29 сентября в Черкасской области на трассе автокран столкнулся с легковушкой. Погибли два человека – водитель и пассажир автомобиля.
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