Россияне атаковали Кривой Рог: двое пострадавших в тяжелом состоянии

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Днем 15 августа российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки пострадали два человека

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По предварительным данным, 61-летний мужчина получил политравму. Его состояние тяжелое, но стабильное.

Второй пострадавший получил травматическую ампутацию ноги. Пока он находится в операционной, врачи борются за его жизнь.

На месте удара продолжается тушение пожара. Ситуацию с электроснабжением уже стабилизировали.

Напомним, в ночь на 15 августа российские войска атаковали Украину 152 ударными беспилотниками разных типов. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях. Также обломки сбитых целей свалились на одной локации.