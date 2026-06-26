Взрывы в Запорожье: шесть раненых, возник масштабный пожар

Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье в результате вражеской атаки ранения получили по меньшей мере шесть человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, взрывы в городе прогремели днем 26 июня во время воздушной тревоги. Удар пришелся по району с плотной застройкой и большим количеством людей.

"Дым, который видят запорожцы – последствия вражеской атаки", – отметил Федоров.

Сначала сообщалось о нескольких пострадавших, однако со временем их количество возросло до шести. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

На месте попадания возник масштабный пожар. Спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, в результате атаки российских беспилотников ночью 26 июня в Запорожье пострадали три человека. Из-за попадания частично разрушен дом и дворовые постройки.