В Киеве произошло ДТП на улице Богатырской: движение транспорта затруднено
В Киеве 11 августа произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Богатырской, из-за чего затруднено движение транспорта в направлении выезда из города
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута, по возможности выбирать альтернативные пути и быть внимательными на участке, где произошла авария.
Информация об обстоятельствах ДТП и возможных пострадавших не уточняется.
Напомним, что в Дубне в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 59-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Во Львовской области в суд передали дело о контрабанде гаджетов на 35 млн грн
11 августа 2026, 19:59Воевал против ВСУ и охранял Захарченко: в суд передали дело эксбоевика "ДНР"
11 августа 2026, 19:30В Киевской области мужчину во время застолья забили насмерть
11 августа 2026, 19:20Укрывался от обстрелов в подвале и сдавал ВСУ: жителя Лимана приговорили к 15 годам тюрьмы
11 августа 2026, 18:58Украинцы массово получают звонки от СБУ: в Нацполиции предупредили
11 августа 2026, 18:35В Ровенской области несовершеннолетний на мотоцикле протаранил электровелосипед, пострадал ребенок
11 августа 2026, 18:33В Харькове массово травят собак
11 августа 2026, 18:05Удар по рынку в Славянске: количество раненых выросло до шести
11 августа 2026, 17:59Российская атака остановила "Запорожсталь": погибли семь работников
11 августа 2026, 17:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности