В Киеве произошло ДТП на улице Богатырской: движение транспорта затруднено

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве 11 августа произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Богатырской, из-за чего затруднено движение транспорта в направлении выезда из города

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута, по возможности выбирать альтернативные пути и быть внимательными на участке, где произошла авария.

Информация об обстоятельствах ДТП и возможных пострадавших не уточняется.

Напомним, что в Дубне в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 59-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте.