Российская атака остановила "Запорожсталь": погибли семь работников

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Металлургический комбинат "Запорожсталь" полностью остановил работу после массированного комбинированного удара, который Россия нанесла по Запорожью в ночь на 11 августа

Об этом сообщила компания "Метинвест", передает RegioNews .

По данным компании, в результате баллистической атаки погибли семь работников комбината, еще 21 человек получил ранения. Удар застал людей в момент, когда они направлялись к укрытию после объявления воздушной тревоги.

В "Метинвесте" заявили, что оказывают пострадавшим необходимую помощь и поддерживают связь с семьями погибших и раненых.

Российская атака также повредила энергетические подразделения и инфраструктуру запорожских предприятий группы, в том числе основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производства.

В настоящее время работа "Запорожстали" полностью остановлена, а другие производственные площадки работают на пониженных мощностях. Специалисты оценивают масштабы разрушений, проводят аварийно-восстановительные работы и определяют возможные сроки возобновления производства.

В Запорожской области 12 августа объявили днем траура по погибшим в результате российской атаки на Запорожье в ночь на 11 августа, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По уточненным данным ОВА, в результате российских обстрелов погибли семь человек, еще 24 получили ранения.

Напомним, что в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью . Для атаки захватчики применили баллистические ракеты и управляемые авиабомбы.