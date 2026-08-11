Российская атака остановила "Запорожсталь": погибли семь работников
Металлургический комбинат "Запорожсталь" полностью остановил работу после массированного комбинированного удара, который Россия нанесла по Запорожью в ночь на 11 августа
Об этом сообщила компания "Метинвест", передает RegioNews .
По данным компании, в результате баллистической атаки погибли семь работников комбината, еще 21 человек получил ранения. Удар застал людей в момент, когда они направлялись к укрытию после объявления воздушной тревоги.
В "Метинвесте" заявили, что оказывают пострадавшим необходимую помощь и поддерживают связь с семьями погибших и раненых.
Российская атака также повредила энергетические подразделения и инфраструктуру запорожских предприятий группы, в том числе основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производства.
В настоящее время работа "Запорожстали" полностью остановлена, а другие производственные площадки работают на пониженных мощностях. Специалисты оценивают масштабы разрушений, проводят аварийно-восстановительные работы и определяют возможные сроки возобновления производства.
В Запорожской области 12 августа объявили днем траура по погибшим в результате российской атаки на Запорожье в ночь на 11 августа, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По уточненным данным ОВА, в результате российских обстрелов погибли семь человек, еще 24 получили ранения.
Напомним, что в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью . Для атаки захватчики применили баллистические ракеты и управляемые авиабомбы.