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11 августа 2026, 19:30

Воевал против ВСУ и охранял Захарченко: в суд передали дело эксбоевика "ДНР"

11 августа 2026, 19:30
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, обвиняемого в государственной измене и участия в террористической организации

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным специального досудебного расследования, после начала вооруженной агрессии РФ в 2014 году мужчина по собственной инициативе и по идеологическим мотивам вступил в незаконное вооруженное формирование "ДНР". В дальнейшем оно вошло в состав так называемой "7-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ДНР".

Следствие установило, что обвиняемый получил звание "сержанта", стал командиром отделения, прошел боевую подготовку и с октября 2014 в течение 2015 принимал участие в боях против Вооруженных сил Украины и других сил, привлеченных к проведению АТО.

По версии следствия, он действовал в районах Дебальцево, Кировского и Безымянного. Проводил разведку позиций украинских подразделений, дежурил на блокпоста у штаба незаконного формирования, выполнял другие задачи командования оккупационной группировки.

Впоследствии мужчина вошел в личную охрану бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко, выполняя функции офицера безопасности.

За службу в незаконном формировании и участие в боях против Украины его, по данным прокуратуры, наградили так называемым "георгиевским крестом IV степени" и наградным пистолетом.

Ему инкриминируют ч. 1 ст. 111 УК Украины - государственная измена, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - участие в террористической организации.

Напомним, в Харькове судили российского военного за нарушение законов и обычаев войны. Известно, что он пытал местных сотрудников полиции. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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