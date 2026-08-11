Во Львовской области в суд передали дело о контрабанде гаджетов на 35 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Львова, обвиняемого в контрабанде товаров в особо крупном размере

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в январе 2026 года мужчина на автомобиле Renault Trafic прибыл в зону таможенного контроля Львовской таможни и выбрал "зеленый коридор", заявив, что не перевозит товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Во время осмотра автомобиля таможенники обнаружили три специально обустроенных тайника в днище, замаскированных металлическими пластинами, обшитыми тканью.

В тайниках находились 819 единиц техники Apple общей стоимостью более 35 миллионов гривен, а именно:

501 iPhone;

211 беспроводных наушников;

107 смартчасов Apple Watch.

Следствие считает, что мужчина пытался скрыто переместить технику через таможенную границу Украины, используя специально оборудованные тайники.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины – контрабанда товаров в особо крупном размере.

Дело передано на рассмотрение суда.

Напомним, что ранее в суд направили обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы, обвиняемых в контрабандном ввозе в Украину почти 6 кг кокаина и подготовке его к сбыту.