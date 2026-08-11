Во Львовской области в суд передали дело о контрабанде гаджетов на 35 млн грн
Прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Львова, обвиняемого в контрабанде товаров в особо крупном размере
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным следствия, в январе 2026 года мужчина на автомобиле Renault Trafic прибыл в зону таможенного контроля Львовской таможни и выбрал "зеленый коридор", заявив, что не перевозит товаров, подлежащих обязательному декларированию.
Во время осмотра автомобиля таможенники обнаружили три специально обустроенных тайника в днище, замаскированных металлическими пластинами, обшитыми тканью.
В тайниках находились 819 единиц техники Apple общей стоимостью более 35 миллионов гривен, а именно:
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501 iPhone;
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211 беспроводных наушников;
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107 смартчасов Apple Watch.
Следствие считает, что мужчина пытался скрыто переместить технику через таможенную границу Украины, используя специально оборудованные тайники.
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины – контрабанда товаров в особо крупном размере.
Дело передано на рассмотрение суда.
Напомним, что ранее в суд направили обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы, обвиняемых в контрабандном ввозе в Украину почти 6 кг кокаина и подготовке его к сбыту.