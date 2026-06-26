Российские атаки на Харьковщину: 2 погибших и 7 раненых за сутки

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреляли город Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак погибли два человека, еще семеро получили ранения.

В городе Богодухов погиб 62-летний мужчина, пострадали мужчины 44 и 64 лет. В селе Новоселовка Великобурлукской общины погиб 68-летний мужчина, ранения получили 64-летняя женщина и 60-летний мужчина. В поселке Приколотное Ольховатской общины пострадали две женщины в возрасте 71 и 60 лет. В селе Уляновка Богодуховской общины ранения получил 41-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 65-летней женщине, которая 24 июня пострадала в результате обстрела села Каневцево Великобурлукской общины.

Отдельно сообщается об атаке беспилотников по Немышлянскому району Харькова.

Враг активно применял по территории области различные виды вооружения, в том числе авиационные управляемые бомбы, беспилотники типа "Молния" и FPV-дроны.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области. В частности, повреждены жилые дома, административные здания, электросети, фермерские хозяйства и транспорт.

Напомним, в ночь на 26 июня российские войска почти десять раз атаковали беспилотниками Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате атак пострадал 61-летний мужчина.