В Харькове массово травят собак

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В Харькове правоохранители проводят проверку из-за возможного жестокого обращения с животными. Все началось с публикаций в соцсетях об отравлении собак

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

10 августа правоохранители в соцсетях увидели публикации о возможном отравлении собак. Полиция проверяет публикации, устанавливает лиц, которые могут быть причастны к этому.

"Полиция призывает граждан не оставаться безразличными к случаям жестокого обращения с животными и сообщать о таких фактах правоохранителям", - говорят в полиции.

Напомним, что в Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища.