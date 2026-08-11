12:30  11 августа
На Буковине женщина покупала автомобиль, но отдала деньги аферистам
10:37  11 августа
На Полтавщине в результате столкновения двух авто пострадали три человека
08:40  11 августа
На Львовщине 8-летний мальчик в тяжелом состоянии после утопления в бассейне
UA | RU
UA | RU
11 августа 2026, 18:35

Украинцы массово получают звонки от СБУ: в Нацполиции предупредили

11 августа 2026, 18:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В полиции предупредили о новой схеме вербовки. Украинцам звонят якобы от СБУ и начинают на них давить

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Как пояснил начальник криминальной полиции Андрей Небитов, российские спецслужбы начали использовать новую схему вербовки. Они звонят покупателям биологически активных добавок, представляются сотрудниками СБУ и обвиняют людей в якобы финансировании России.

Затем, пояснил правоохранитель, злоумышленники заявляют, что приобретенный человеком товар якобы был произведен в России, а его покупатель таким образом вроде бы финансировал российскую агрессию. Также злоумышленники могут посылать людям поддельные повестки, оказывать психологическое давление и предложить "выполнить задание".

"Сначала сфотографировать объект, затем сжечь авто военного, а дальше – совершить теракт", – рассказал Андрей Небитов.

Также были случаи, когда россияне пытались завербовать детей.

"Если сначала российские спецслужбы преимущественно предлагали деньги за фотографирование объектов и подверглись военным авто, то впоследствии начали использовать сайты знакомств, Telegram, фейковые предложения работы, шантаж и даже завербованных заключенных", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста . Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ аферист мошенничество
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Во Львовской области в суд передали дело о контрабанде гаджетов на 35 млн грн
11 августа 2026, 19:59
Воевал против ВСУ и охранял Захарченко: в суд передали дело эксбоевика "ДНР"
11 августа 2026, 19:30
В Киевской области мужчину во время застолья забили насмерть
11 августа 2026, 19:20
Укрывался от обстрелов в подвале и сдавал ВСУ: жителя Лимана приговорили к 15 годам тюрьмы
11 августа 2026, 18:58
В Ровенской области несовершеннолетний на мотоцикле протаранил электровелосипед, пострадал ребенок
11 августа 2026, 18:33
В Киеве произошло ДТП на улице Богатырской: движение транспорта затруднено
11 августа 2026, 18:14
В Харькове массово травят собак
11 августа 2026, 18:05
Удар по рынку в Славянске: количество раненых выросло до шести
11 августа 2026, 17:59
Российская атака остановила "Запорожсталь": погибли семь работников
11 августа 2026, 17:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Сергей Фурса
Владимир Кудрицкий
Геннадий Друзенко
Все блоги »