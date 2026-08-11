Украинцы массово получают звонки от СБУ: в Нацполиции предупредили

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В полиции предупредили о новой схеме вербовки. Украинцам звонят якобы от СБУ и начинают на них давить

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Как пояснил начальник криминальной полиции Андрей Небитов, российские спецслужбы начали использовать новую схему вербовки. Они звонят покупателям биологически активных добавок, представляются сотрудниками СБУ и обвиняют людей в якобы финансировании России.

Затем, пояснил правоохранитель, злоумышленники заявляют, что приобретенный человеком товар якобы был произведен в России, а его покупатель таким образом вроде бы финансировал российскую агрессию. Также злоумышленники могут посылать людям поддельные повестки, оказывать психологическое давление и предложить "выполнить задание".

"Сначала сфотографировать объект, затем сжечь авто военного, а дальше – совершить теракт", – рассказал Андрей Небитов.

Также были случаи, когда россияне пытались завербовать детей.

"Если сначала российские спецслужбы преимущественно предлагали деньги за фотографирование объектов и подверглись военным авто, то впоследствии начали использовать сайты знакомств, Telegram, фейковые предложения работы, шантаж и даже завербованных заключенных", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине правоохранители разоблачили афериста . Он вместе с сообщником с временно оккупированной территории опустошал банковские карточки людей. Среди потерпевших были военные.