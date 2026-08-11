В Ровенской области несовершеннолетний на мотоцикле протаранил электровелосипед, пострадал ребенок

Фото: полиция Ровенской области

В Варасском районе Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипеда и мотоцикла. В результате столкновения травмировались 56-летняя женщина и ее 7-летний внук

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 10 августа около 15:00 в селе Антоновка по улице Богдана Хмельницкого.

По предварительным данным следствия, 56-летняя местная жительница, управляя электровелосипедом, во время поворота налево не предоставила преимущества в движении и столкнулась со встречным мотоциклом "Kovi", за рулем которого находился 16-летний односельчанин.

В результате ДТП водитель электровелосипеда и его 7-летний внук, который был пассажиром, госпитализирован в больницу с политравмами и переломами.

В полиции также отметили, что 16-летний мотоциклист никогда не получал водительское удостоверение и управлял транспортным средством без мотошлема.

По факту аварии следователь начал досудебное расследование.

Напомним, что в Дубне в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 59-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте.