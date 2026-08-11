В Киевской области мужчину во время застолья забили насмерть

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Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Преступление произошло на Обуховщине. Как выяснили правоохранители, 37-летний мужчина был в квартире своего 54-летнего товарища. Они устроили застолье с алкоголем. Когда у них произошла ссора, младший мужчина нанес старшему многочисленные удары руками и ногами в область головы и туловища потерпевшему и ушел с места происшествия.

Потерпевший от полученных травм скончался до приезда медиков. Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве 56-летнего знакомого. По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел в заброшенном здании в Новокодакском районе города.