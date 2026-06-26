РФ нанесла ракетный удар по Полтавщине
В пятницу, 26 июня, российские войска атаковали баллистикой Миргородский район Полтавщины
Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
"Зафиксировано попадание вражеской ракеты в Миргородском районе", – говорится в сообщении.
Пока информации о травмированных нет. Информация еще уточняется.
Напомним, ночью 26 июня российские войска атаковали ракетами и беспилотниками Кременчугский район Полтавской области – повреждены промышленные объекты.
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
На Волыни женщина погибла, провалившись в канализационный люк
26 июня 2026, 11:28В Харьковской области саперы уничтожили боевую часть российскую "Молнию"
26 июня 2026, 11:27На Одесщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась: пятеро пострадавших, среди них – дети
26 июня 2026, 11:15Расстрел авто Sky News возле КСП "Скалы": детали инцидента
26 июня 2026, 10:57Опасное развлечение в Яремче: подростки прыгают с 20-метрового моста в реку Прут
26 июня 2026, 10:51В Одессе 14-летнего парня ударило током на железной дороге
26 июня 2026, 10:39Житомирянин получил пожизненное за убийство матери и 13-летнего ребенка
26 июня 2026, 10:35На границе на Буковине разоблачили мужчину с поддельными документами на детей
26 июня 2026, 10:07В Ужгороде водитель напал на инспектора по парковке из-за штрафа
26 июня 2026, 09:52
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Все блоги »