Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 26 июня РФ атаковала Украину 7 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 189 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Ракетные удары враг нанес по Киевщине и Полтавщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили три баллистические ракеты "Искандер-М" и 177 беспилотников на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 4 ракет и 11 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 6 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 26 июня российские войска атаковали Полтавщину ракетами и беспилотниками – повреждены промышленные объекты.

Также ночью россияне атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. Без света остались Вилково и часть громады.