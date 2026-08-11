Фото: Офис Генерального прокурора

Суд признал 36-летнего жителя Лимана виновным в государственной измене и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчина передавал представителям оккупационных властей данные о местах дислокации украинских военных.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, после деоккупации Лимана осенью 2022 года осужденный поддерживал связь со знакомым, который во время российской оккупации перешел на сторону врага, а впоследствии стал "депутатом" так называемого "краснолиманского муниципального совета" от партии "единая россия".

В марте 2026 года, укрываясь от российских обстрелов в подвале многоэтажного дома, мужчина собирал информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины. Ведомости он получал от других местных жителей, находившихся в укрытии вместе с ним.

Следствие установило, что осужденный по собственной инициативе присылал собеседнику координаты украинских позиций, скриншоты электронных карт с соответствующими пометками, а также подтверждал последствия российских ударов по просьбе куратора.

За сотрудничество с оккупантами мужчине обещали "теплый прием" в случае повторной оккупации Лимана.

Правоохранители задержали его в мае 2026 года. До вступления приговора в законную силу осужденный находился под стражей.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена.

Напомним, что Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и ужесточил наказание агенту российской спецслужбы, более десяти лет действовавшему в интересах государства-агрессора.