Ночной дроновая атака на Запорожье: количество травмированных увеличилось
В результате атаки российских беспилотников ночью 26 июня в Запорожье пострадали три человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Из-за попадания частично разрушен дом и дворовые постройки. На месте возник пожар, который спасатели ликвидировали. Его площадь составляла 150 кв. метров.
Также повреждены соседние жилые дома.
Известно о трех травмированных. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
На месте работали спасатели и другие экстренные службы.
Напомним, в ночь на 26 июня российские военные в очередной раз атаковали Запорожье. Ранее сообщалось об одной пострадавшей 55-летней женщине.
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