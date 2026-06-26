Фото: ГСЧС

В результате атаки российских беспилотников ночью 26 июня в Запорожье пострадали три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Из-за попадания частично разрушен дом и дворовые постройки. На месте возник пожар, который спасатели ликвидировали. Его площадь составляла 150 кв. метров.

Также повреждены соседние жилые дома.

Известно о трех травмированных. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

На месте работали спасатели и другие экстренные службы.

Напомним, в ночь на 26 июня российские военные в очередной раз атаковали Запорожье. Ранее сообщалось об одной пострадавшей 55-летней женщине.