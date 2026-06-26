Вибухи у Запоріжжі: шестеро поранених, виникла масштабна пожежа

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, вибухи в місті пролунали вдень 26 черовня під час повітряної тривоги. Удар припав по району з щільною забудовою та значною кількістю людей.

"Дим, який бачать запоріжці, – наслідки ворожої атаки", – зазначив Федоров.

Спочатку повідомлялося про кількох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до шести. Усім пораненим надається медична допомога.

На місці влучання виникла масштабна пожежа. Рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників вночі 26 червня у Запоріжжі постраждали три людини. Через влучання частково зруйнований будинок і надвірні споруди.