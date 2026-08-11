Удар по рынку в Славянске: количество раненых выросло до шести

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В Славянске Донецкой области возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов центрального рынка. Пока известно о шести раненых

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает RegioNews .

По его словам, российские войска нанесли удар в полдень по территории центрального рынка, когда там находились люди.

"Ударили в то время, когда там были люди. Без всякой военной логики — только с расчетом на то, чтобы нанести больше боли гражданским", — подчеркнул Филашкин.

Глава области назвал атаку очередным проявлением российского террора против мирного населения.

Информация о характере ранения пострадавших и масштабах разрушений уточняется. На месте работают экстренные службы.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области в результате российского удара возник пожар в одной из церквей. Возгорание охватило купол храма.