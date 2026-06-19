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19 июня 2026, 07:37

950 ударов по Запорожской области за сутки: четверо раненых

19 июня 2026, 07:37
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Фото: Запорожская ОВА
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В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району четыре человека получили ранения. В течение суток российские войска нанесли 950 ударов по 53 населенным пунктам области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты нанесли 27 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Малокатериновка, Кушугум, Камышеваха, Орехов, Вольнянск и другие.

Кроме того, 694 дрона разных типов, преимущественно FPV, атаковали Запорожье и десятки населенных пунктов области. Под ударами оказались также Кушугум, Балабино, Степногорск, Гуляйполе, Малая Токмачка и другие общины.

Зафиксированы три обстрела из реактивных систем залпового огня, а также 226 артиллерийских ударов по разным населенным пунктам региона.

Поступило 60 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, российские войска ночью 19 июня нанесли удар управляемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки пострадали мирные жители и повреждены десятки частных домов. Среди пострадавших – трое детей.

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